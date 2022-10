Youth League, il Milan batte la Dinamo Zagabria e supera la fase a gironi

ZAGABRIA - Il Milan Primavera batte 2-1 in trasferta la Dinamo Zagabria e supera la fase a gironi di Europa League. Per la squadra di Abate, nella prossima e ultima giornata, basterà un pareggio contro il Salisburgo per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi quindi agli ottavi di finale saltando il play off.