Primavera, Iliev tiene a galla l'Inter: 2-2 con il Frosinone

Inter-Frosinone 2-2

Per un tempo a Sesto San Giovanni il Frosinone fa davvero il bello e il cattivo tempo: ciociari protagonisti e subito pericolosi in avvio prima con Selvini, poi al 10’ con Cangianiello che a due passi da Botis manca un comodo appoggio di testa. Ma il gol arriva comunque al 15’ grazie alla splendida esecuzione su calcio piazzato di Condello che lascia di stucco l’incolpevole Botis. Al 25’ il Frosinone avrebbe una colossale opportunità per raddoppiare, ma la traversa respinge l’incornata di Kamensek-Pahic, mantenendo i nerazzurri in linea di galleggiamento. Due minuti e Milazzo, con una botta potente ma non troppo angolata, impegna Botis a terra. Per mezzora è un monologo ciociaro, poi nel finale di tempo Iliev comincia a rendersi minaccioso dapprima su calcio piazzato (palla alta), quindi raccogliendo un invito di Carboni e battendo Palmisani, ma a gioco fermo (posizione irregolare dell’attaccante interista). Il secondo giallo rimediato al 44’ da Bonavita sembra far crollare anche le poche velleità nerazzurre rimaste, ma in avvio di ripresa Chivu si ripresenta con Andersen al posto di Pelamatti e la mossa sortisce subito l’effetto sperato: all’8’ Fontanarosa irrompe in area gialloblù servendo Iliev, che a sua volta mette Andersen a due passi da Palmisani per il più comodo degli appoggi. Ma la gioia interista dura 2’: Selvini salta di netto Guercio al limite e con una conclusione rasoterra fa secco Botis. A quel punto i ciociari preferiscono amministrare, rischiando un clamoroso autogol al 32’ quando Maura appoggia per Palmisani (che manca lo stop: palla a lato di un niente) prima di subire il 2-2 al 34’ sulla botta dalla distanza di Iliev, sulla quale il portiere ospite non è esente da colpe. Si riscatta Palmisani al 40’, smanacciando in corner la sventola di Valentin Carboni.

Napoli-Udinese 1-0