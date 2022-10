Primavera, il Torino vola con Dell'Aquila e Weidmann: Milan ko 2-0

Torino-Milan 2-0

Pronti-via e al 2' il Torino si rende pericoloso con Dell'Aquila, il cui tentativo termina di poco a lato. Sono solo le prove generali del vantaggio granata che si concretizza al 5' con lo stesso Dell'Aquila che, in area, rientra sul mancino superando Paloschi e conclude mettendola all'angolino, 1-0. Il Milan replica all'8' ma il colpo di testa di Coubis è facile preda del portiere Passador. Al 27' di nuovo Torino: Gineitis prova il sinistro dal limite e la palla, complice una leggera deviazione della difesa rossonera, sfiora il palo. Al 35' il Toro raddoppia: azione manovrata, palla per Weidmann che supera il portiere avversario Nava, 2-0. E prima dell'intervallo, anche l'occasionissima per il tris: N'Guessan viene steso da Nsiale in area, calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Jurgens, ma Nava capisce tutto e neutralizza. Nella ripresa il Milan cerca subito di riaprirla con Gala, Passador c'è. Al 23' buona occasione per il sipario con Dell'Aquila, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Dall'altra parte il Milan cerca di riaprirla con Longhi, Passador c'è. In pieno recupero bello spunto in solitaria di Dell'Aquila che conclude a rete ma colpisce la traversa.