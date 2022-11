Diretta Juventus-Inter Primavera ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Monday Night a Torino per chiudere l'11ª giornata del campionato primavera con la sfida tra Juventus ed Inter. I ragazzi di Montero, dopo il rocambolesco 4-4 in Youth League contro il Psg, sono chiamati al successo in campionato per rispondere alla Roma capolista (+3) mentre i nerazzurri di Chivu vogliono dare seguito al successo contro la Fiorentina e al pareggio contro il Frosinone dopo un periodo complicato (16° posto a 7 punti).