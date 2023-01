Primavera, la Juventus di Montero pronta a ripartire su tre fronti

La lunga attesa della Juventus Under 19 sta per terminare. Nel mirino c’è il Lecce , avversario di turno in campionato il giorno della Befana alle 11 a Vinovo . Dopo la settimana di riposo concessa a metà novembre, i ragazzi di Montero si sono preparati per la ripartenza allenandosi duramente e mettendosi a disposizione, all'occorrenza, della prima squadra. Hanno lavorato alla Continassa in ordine sparso i vari Hasa , Yildiz , Citi , Vinarcik , Dellavalle , Rouhi , Ripani e Maressa , oltre a Nonge , Huijsen e Mbangula, che hanno debuttato in amichevole agli ordini di Allegri , che ha portato in panchina Scaglia in occasione di Juventus-Lazio .

Primavera, dopo i test si torna a fare sul serio. Mercato, piace Di Biase

Calma apparente. La Primavera ha mantenuto il ritmo partita scendendo in campo per tre test: con il Servette Under 19, battuto col finale di 3-1, in casa del Volpiano travolto 6-1 e contro il Pinerolo superato col risultato di 4-1. La Juventus Under 19 è attualmente seconda in classifica nel campionato Primavera 1 a 5 punti dalla Roma di Federico Guidi e può vantare il migliore attacco con 34 reti segnate nelle prime 12 giornate.

In Youth League ha ipotecato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta superando il duro banco di prova rappresentato dal girone di ferro con PSG, Benfica e Maccabi Haifa. In Europa si ripartirà dallo spareggio contro il Genk del prossimo 8 febbraio: gara secca che varrà gli ottavi di finale.

Intanto, è già mercato rima con mercato. La Juventus è sulle tracce l'attaccante Gianmarco Di Biase di proprietà della Pistoiese. Si lavora in vista di giugno, piace il classe 2005, l’obiettivo è anticipare la concorrenza di Torino, Sassuolo, Fiorentina e Milan. Pistoia-Torino, un asse virtuoso che in passato è stato resto tale dall’approdo in bianconero di calciatori del calibro di Brio, Legrottaglie e Barzagli senza dimenticare, in panchina, Lippi e Allegri.