Diretta Juventus-Lecce Primavera: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

La Juve Primavera riparte, ma con un grande dispiacere nel cuore, per la scomparsa di Gianluca Vialli. I bianconeri alle ore 11 a Vinovo hanno ripreso il cammino in campionato affrontando il Lecce. L'obiettivo sarà quello di riscattare un finale di 2022 complicato, con il pareggio per 1-1 contro l'Inter e la sconfitta per 5-2 in casa della Roma nonostante il vantaggio iniziale. E con il Lecce partirà l'inseguimento dei ragazzi di Paolo Montero proprio alla Roma capolista, che ha staccato la Juve portandosi a +5. Di contro la squadra di mister Federico Coppitelli proverà a dare continuità all'ultimo successo dello scorso anno: una prestigiosa vittoria contro il Milan grazie al gol di Berisha al 55'. A poche ore dal primo match di campionato del 2023, ha parlato l'estremo difensore bianconero Giovanni Daffara: "La partita contro il Lecce dovrà essere affrontata con massima determinazione. Non sarà una gara semplice, come nessuna di quelle che abbiamo affrontato fino a questo momento. L'abbiamo preparata come tutte le altre".