Diretta Juventus-Napoli Primavera 1-1: dove vederla in tv, streaming e le formazioni ufficiali

Giornata di Coppa Italia per la Primavera . Al Training Center di Vinovo si affronteranno Juventus e Napoli , con le due squadre che hanno ripreso il 2023 allo stesso modo. Un pareggio per entrambe rispettivamente contro Lecce e Milan. I bianconeri, allenati da mister Montero, vogliono continuare la striscia positiva di Coppa degli ultimi anni che li ha visti sempre andare avanti ai quarti. Dall'altra parte arrivano gli azzurri di Frustalupi, vogliosi di fare lo sgambetto in terra piemontese e che in trasferta hanno già dato del filo da torcere ad alcune big. Fischio d'inizio della partita alle ore 13.

Juventus-Napoli Primavera, il racconto della partita

105'+1' - Fine primo tempo supplementare. Juventus-Napoli Primavera 1-1. Chi passa affronterà la Roma, che ha eliminato il Lecce ai calci di rigore (3-2).

105' - Un minuto di recupero.

103' - Ammonito Nosegbe.

101' - Alastuey calcia, palla destinata all'incrocio ma a salvare la Juve è la testa del suo compagno di squadra Nosegbe centrato in pieno.

98' - Squadre comprensibilmente stanche, soprattutto la Juve in dieci dal 44' del primo tempo per l'espulsione di Rouhi.

95' - Cambio Juve, fuori Mancini (stremato) dentro Anghelé.

92' - Mancini vola via in contropiede e calcia col sinistro, Turi si tuffa e tocca quanto basta per evitare di capitolare.

91' - Si riparte. Via ai tempi supplementari.

90'+4' - Finisce qui il secondo tempo. Juventus-Napoli Primavera 1-1. Si va ai tempi supplementari.

90'+4' - Gioiello col sinistro, para Daffara.

90'+3' - Provvidenziale uscita di Turi in anticipo su Nicolò Turco.

90' - Quattro minuti di recupero.

87' - Turco col destro, blocca a terra Turi.

85' - Alastuey imbuca per Rossi, che sciupa incredibilmente a due passi da Daffara.

82' - Crampi per il capitano del Napoli, Barba. Aleggia lo spettro dei supplementari.

80' - Il Napoli prova ad assestare il colpo del ko, la Juventus tenta di abbassare i ritmi con il possesso palla.

78' - Gol del Napoli! Botta violenta di Rossi dal limite dell'area di rigore. Daffara è battuto. Juventus-Napoli Primavera 1-1.

75' - Cuore Juve. Daffare ancora reattivo su tentativo di Spavone.

69' - Doppio cambio Juventus: fuori Yildiz (superlativo) dentro Nicolò Turco e Moruzzi per Stefano Turco. Nel Napoli Sahli fa posto a Rossi.

67' - Maressa perde palla, Pesce entra in area ma viene stoppato. Altro calcio d'angolo per il Napoli.

64' - Montero ordina il 3-4-2 per difendere il prezioso vantaggio nonostante l'inferiorità numerica.

63' - Spavone prova riscattarsi: palla sul fondo di un nulla.

62' - Spavone si divora il gol del pareggio alzando sulla traversa dal centro dell'area di rigore. Sciupato il gran tocco arretrato dal fondo di Sahli.

57' - Spinge il Napoli alla ricerca del pareggio.

56' - Spavone si mette in proprio, Daffara si distende sulla sua sinistra e blocca in due tempi la conclusione debole di sinistro del subentrato in casa azzurra.

55' - Napoli pericoloso con Alastuey, si salva con affanno la difesa bianconera.

52' - Daffara attento sul tiro di Mutanda. Calcio d'angolo per il Napoli.

51' - Il Napoli prova a far valere la superiorità numerica, ma la Juventus è compatta e chiude tutte le linee di passaggio.

46' - Si riparte. Doppio cambio per Montero, anche per sopperire all'inferiorità numerica: dentro Domanico e Doratiotto per Hasa e Ripani. Cambia anche il Napoli: tocca a Spavone per Boni.

45+2' - Fine primo tempo. Juve al riposo in vantaggio grazie a un gol di Yildiz al 33', ma in inferiorità numerica per effetto dell'espulsione di Rouhi.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Juventus in dieci uomini! Espulso Rouhi per aver strattonato e messo a terra Gningue, che lo aveva superato e stava per fare il suo ingresso in area di rigore dal versante mancino della difesa bianconera.

40' - Yildiz prova a ricambiare il favore a Mancini, ma il tiro è ancora una volta ciabattato. Para Turi.

39' - Tiro deviato di Nonge. Calcio d'angolo.

37' - Il Napoli prova a reagire con una punizione calciata da Jorge Aperte. Daffara si tuffa sulla sua destra e blocca il pallone, che non aveva inquadrato lo specchio della porta.

36' - Ammonito Citi.

33' - Gol della Juventus! Yildiz. Gran destro a giro, poco dentro l'area di rigore da posizione defilata sulla sinistra, su assist di Mancini. Turi non può nulla. Juventus in vantaggio.

32' - Colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Turi addomestica senza difficoltà il pallone.

30' - Equilibrio e poche emozioni, Juventus Primavera-Napoli Primavera 0-0.

28' - Yildiz serve Mancini, che incrocia il destro dal limite dell'area di rigore. Tiro "masticato". Blocca a terra senza problemi Turi.

27' - Finito il primo tempo tra Roma e Lecce: 0-0. Chi vince affronterà Juventus o Napoli.

20' - Gara bloccata, che vive di fiammate. Risultato inchiodato sullo 0-0.

13' - Giannini prende la linea di fondo dalla sinistra eludendo la guardia di Maressa e si presenta davanti a Daffara, che lo blocca in due tempi. Resta a terra Giannini, protesta il Napoli.

7' - Montero carica i suoi ragazzi con ampi cenni dalla panchina.

4' - D'Avino perde palla, Mancini fa filtrare per Nonge che arriva al tiro: debole, sporcato da un difensore azzurro, facile preda di Turi.

1' - Subito ammonito Boni.

1' - Pariti.

0' - Tutto pronto al Training Center di Vinovo. Sta per iniziare Juventus Primavera-Napoli Primavera. In palio l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria.