Juventus Primavera, com'è andata la prima senza Huijsen

Juve Primavera, la prima senza Huijsen

L'under 19 bianconera, nonostante abbia perso il suo punto di riferimento in difesa, si è ben districata nella fase di copertura, tenendo a bada le offensive del Napoli per buona parte della sfida. Tutto è cambiato, però, al 44', quando Rouhi è stato espulso per aver impedito, trattenendolo, a Gningue di involarsi a tu per tu con Daffara. Da lì le cose si sono complicate, con i partenopei che hanno iniziato ad attacare a ripetizione. E a mettere in difficoltà la retroguardia juventina ci ha pensato soprattutto Spavone, che dal 56' per 20 minuti abbondanti si è quasi messo in proprio, tirando a ripetizione e divorandosi anche qualche gol più che fattibile. Alla fine il pari è arrivato al 78' con il tiro dal limite dell'area di Rossi. Un solo gol subito pur giocando in dieci per tutto il secondo tempo e per la mezz'ora dei tempi supplementari. Dalla retroguardia arrivano dunque buone indicazioni per Montero, che dovrà comunque registrare al meglio la fase difensiva: resta comunque una grande differenza giocare con e senza Huijsen, e sopperire sul lungo periodo alla sua assenza non sarà facile.