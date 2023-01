Juventus, tre Primavera convocati con l'Italia U18

Nuovo anno e nuova stagione anche per le Nazionali azzurre. Settiamana prossima toccherà all'U18 del Ct Franceschini ritrovarsi a Coverciano. Già domenica 15, alla sera, i ragazzi sono attesi in ritiro a seguito della convocazione ricevuta per la selezione azzurra. L'Italia scenderà in campo poi mercoledì 18 alle ore 14:30 contro la Spagna. Una partita importante perché ci sarà anche l'esordio della nuova maglia con il logo Adidas, neo sponsor della Nazionale. Il Ct Franceschini ha chiamato per l'occasione ben 21 ragazzi e tra questi sono presenti anche tre giovani della Juventus: due difensori, Stefano Turco e Saverio Domanico, e l'attaccante Lorenzo Anghelé.