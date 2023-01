Diretta Juventus-Napoli Primavera ore 13: dove vederla in tv streaming e probabili formazioni

Si torna in campo con il campionato Primavera. Un programma denso di partite che si disputeranno tra oggi, sabato 14 gennaio, e si chiuderanno lunedì 16. Nella giornata odierna allo stadio G. Piccola di Cercola scenderà in campo anche la Juventus Primavera dove affronterà i pari età del Napoli. La squadra di Montero avrà la possibilità di vendicare l'eliminazione subita in Coppa Italia proprio qualche giorno fa per mano degli azzurri ai calci di rigore. Un match importante per i punti in palio e gli obiettivi delle due squadra. La Juventus per tenere il passo di Roma e Torino in vetta alla classifica, mentre per la squadra di Frustalupi per trovare punti fondamentali per la lotta alla salvezza. Fischio d'inizio alle ore 13 per l'ultima delle tre sfide della settimana, dopo quella di Serie A di ieri, che vedrà la Juventus affrontare il Napoli.