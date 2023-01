Montero, la Juventus raddoppia: bianconero anche il figlio Alfonso

Non solo prima squadra, la Juventus lavora sul mercato anche per il settore giovanile. A Vinovo è in arrivo il figlio di Paolo Montero: difensore come il padre, Alfonso saluterà il Defensor Sporting , dove giocava nella categoria Sub 15. Insomma, la dinastia Montero in casa bianconera è pronta a continuare: il classe 2007 è un calciatore davvero molto interessante e nel giro delle Nazionali giovanili uruguaiane.

Juventus, arrivo Alfonso Montero

Alfonso è pronto a raddoppiare i Montero in bianconero e iniziare un'avventura che rievoca ricordi importanti tra i tifosi della Juventus. Dalle vittorie di scudetti e coppe del papà alla possibiità di ripercorrerne le orme. Per il giovane il tempo a disposizione per mettersi in mostra è ancora tantissimo e crescere all'interno di un settore giovanile di tutto rispetto non può far altro che migliorarlo sotto tutti i punti di vista. Il classe 2007 sarà un valido rinforzo per l'U16 di Rivalta pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Un nuovo Montero a Vinovo, Alfonso come Paolo per provare a percorrere la strada tracciata negli anni '90 dal papà.