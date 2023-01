Juventus Primavera, occasione persa da Montero: il 2023 non decolla

Il 2023 della Juventus Primavera non è partito con i risultati che ci si aspettava. La squadra di Montero nelle prime tre uscite ha raccolto appena un punto in campionato, nel pareggio contro il Lecce , e poi la cocente eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro il Napoli. La lunga sosta per il Mondiale, come in Serie A, può aver influito sul lavoro e sulla condizione dei ragazzi che, ora, sembrano un po' appannati. Dopo tanto tempo può anche essere normale e sicuramente la preparazione fatta da Montero è più volta ad una visione a lungo raggio piuttosto che nel breve periodo. Nonostante questo aspetto, la sconfitta del weekend rappresenta una bella occasione persa per i bianconeri di accorciare in classifica.

Juventus Primavera, la sconfitta di Napoli e i risultati del weekend

La Juve chiude il cerchio delle sfide contro il Napoli con una sconiftta in terra campana. Un bilancio negativo che si ripercuote anche sull'U19, sconfitta in due partite consecutive contro gli azzurri. A rendere ancor più amaro il risultato del fine settimana c'è anche la sconfitta della Roma contro il Sassuolo e la vittoria del Torino. I bianconeri avrebbero potuto accorciare e portarsi a meno uno dalla coppia che ora è in vetta al campionato. Una classifica corta che vede infoltirsi nella parte alta anche con l'ingresso di Frosinone e, appunto, il Sassuolo di Bigica. Montero ora deve ritrovare la strada per cogliere la prima vittoria nel 2023. E nel prossimo weekend a Vinovo arriverà proprio il Frosinone, non l'avversario migliore in questo momento per la Juve.

I risultati del fine settimana del campionato Primavera 1

Oltre ai già citati risultati di Juventus e Roma, nel fine settimana sono arrivate altre vittorie importanti, come quella dell'Inter nel derby contro il Milan. Il Lecce ha superato la Fiorentina fermandone la corsa nei piani alti. Il Frosinone ha superato l'Atalanta a Zingonia, vittorie anche per Bologna (3-2 al Cagliari), e Udinese (in trasferta contro il Cesena). Il Torino ha vinto contro la Sampdoria e ha agguantato la vetta. Chiuderà il programma la partita di oggi, lunedì 16 gennio, tra Hellas Verona e Empoli.

I RISULTATI DELLA 14a GIORNATA

Roma-Sassuolo 1-4 (26' Bruno, 43' rig. Pagano, 47' D'Andrea, 61' D'Andrea, 68' D'Andrea)

Napoli-Juventus 2-1 (8' Spavone, 40' Spavone, 73' rig. Hasa)

Lecce-Fiorentina 1-0 (7' Dorgu)

Cesena-Udinese 1-2 (12' Lepri, 37' Centis, 44' Ulineia Buta)

Atalanta-Frosinone 1-2 (53' De Nipoti, 69' Mulattieri, 72' Pahic)

Bologna-Cagliari 3-2 (13' Raimondo, 28' Urbanski, 33' Carboni, 43' Griger, 45' Anatriello)

Inter-Milan 1-0 (34' Owusu)

Torino-Sampdoria 2-0 (26' Dell'Aquila, 37' Jurgens)

Hellas Verona-Empoli oggi alle ore 14:30