Juve Primavera, gol in stand-by: Montero deve "riaccendere" i bomber

" C'è chi dice gol ", sicuramente li chiede Montero per ritrovare subito la vittoria con la Juventus Primavera . Il nuovo anno non è iniziato al meglio: prima il pareggio contro il Lecce, poi la sconfitta contro il Napoli (sia in Coppa sia in campionato) . La Roma per ora dista soltanto quattro punti. Pochi, ma per rimettersi in corsa i bianconeri devono ritrovare la loro identità.

Gol in stand-by: la Juve Primavera ha bisogno dei suoi bomber

Garra, determinazione e voglia di vincere: tre caratteristiche che descrivono Montero. Da giocatore ha pensato sempre a non regalare nulla agli avversari, sulla panchina invece sembra rispecchiare un gioco meno "difensivista". L'U19 a differenza della prima squadra ha una filosofia diversa, pochi clean sheet, ma tanti gol. "Fare un gol in più degli avversari" - questo è stato il suo mantra nella prima parte di stagione. Timbro prettamente "bielsano", tra sudamericani si comprendono. Lo confermano anche i numeri nel 2022: 34 reti in 12 partite, la media di 2,8 a match. I bianconeri hanno il miglior attacco del torneo, ma anche la quarta peggior difesa con 23 gol subiti.

Equilibrio, questa potrà essere la parola chiave per rimettersi in corsa. Prima di tutto però l'allenatore ha bisogno di ritrovare la finalizzazione e l'estro dei suoi bomber. Nel nuovo anno, nelle prime due partite di campionato il gol è arrivato solo su rigore, trasformato da Hasa contro il Napoli. In squadra non c'è un marcatore che prevale sugli altri, le reti sono condivise tra Turco, Yildiz, Mbangula e Mancini. "È la dura legge del gol" e Montero non vede l'ora di riapplicarla, magari già contro il Frosinone.