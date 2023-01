Pazza Fiorentina, Juventus Primavera momentaneamente scavalcata

Un motivo in più per affrontare il Frosinone col piede pigiato sull'acceleratore sin dal fischio d'inizio e cancellare le sconfitte in Coppa Italia e campionato contro il Napoli. La Juventus Primavera è stata momentaneamente superata nella classifica del campionato Primavera 1 dalla Fiorentina. I viola si sono imposti con i risultato finale di 2-1 proprio sugli azzurri di Frustalupi nel primo dei due anticipi in programma oggi, venerdì 20 gennaio 2023.