Diretta Juventus Primavera-Frosinone ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Vincere per rimettersi in corsa: la Juventus Primavera non ha a disposizione altri risultati per cercare di inseguire la Roma e lottare per il titolo. Alle 13.00 al JTC di Vinovo arriva il Frosinone, che ha 25 punti e occupa la stessa posizione dei bianconeri in classifica. Montero non ha ancora ottenuto la vittoria nel nuovo anno: 0-0 contro il Lecce e 2-1 contro il Napoli, oltre alla sconfitta in Coppa Italia sempre contro i partenopei.