Dalla Spagna: "Schmidt tiene d'occhio Yildiz per il Benfica"

Che Kenan Yildiz sia un talento cristallino non lo si scopre certo oggi e neppure che piaccia a Rogerm Schmidt, allenatore del Benfica . Dalla Spagna arrivano nuovi rumors in merito a un interessamento del club portoghese nei confronti del diciassettenne attaccante della Juventus Primavera.

Yildiz, 17 anni e classe cristallina: già in doppia cifra con la Juve Primavera

Dopo le indiscirezioni raccolte da Sky Sport Germania è il quotidiano spagnolo "Marca" a rilanciare la notizia del particolare gradimento che Schmidt avrebbe manifestato in merito all'eventualità dell'arrivo in Portogallo di Yildiz. Il giovane gioiello turco, nato in Germania a Redensburg, sta facendo vedere grandi cose agli ordini di Paolo Montero: 21 presenze, 10 gol e 5 assist il bottino finora maturato tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Uefa Youth League.

Lo scorso 17 dicembre Yildiz ha inoltre giocato la sua prima partita tra i professionisti, in Lega Pro, nel corso di Juventus Next Gen-Virtus Verona quano ha disputato 29 minuti da subentrante nel match terminato con il risultato di 3-0 in favore degli ospiti. Yildiz obiettivo del Benfica? Ne sono certi anche in Spagna.