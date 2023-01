Supercoppa Primavera, l'inter va ko: trionfa la Fiorentina

MONZA - All'U-Power Stadium di Monza la Fiorentina, detentrice del trofeo, alza al cielo la sua terza Supercoppa Primavera battendo l'Inter di Cristian Chivu per 2-1. Pronti, via e dopo 2 minuti Iliev ha subito la palla del vantaggio ma spreca tutto davanti a Martinelli. Prima grana per Chivu dopo pochi minuti: fuori Zuberek in lacrime per un brutto infortunio e dentro Curatolo. Al decimo viola in vantaggio: puniziona chirurgica di Amatucci, niente da fare per Botis. Al 25° arriva il raddoppio della Fiorentina grazie ad un'azione in solitaria di Berti. L'Inter fatica a reagire e chiude il primo tempo sotto di due gol.