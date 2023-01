Juventus Primavera, sette partite senza vincere: col Milan per invertire il trend

La Juventus Primavera al lavoro per invertire il trend negativo. Nell'ultima gara di campionato, i bianconeri dell'Under 19 hanno rimediato una sconfitta tra le mura amiche: Frosinone vittorioso per 3-1. Il periodo no per i ragazzi di Montero, però, dura da tempo, prima anche della sosta invernale. L'ultima vittoria risale addirittura al 29 ottobre, nel 2-1 in casa del Cesena con la doppietta vincente di Tommaso Mancini.

Juventus Primavera, sette gare senza vincere La squadra di Paolo Montero è dunque reduce non solo da 3 k.o. consecutivi, ma soprattutto da ben 7 partite (tra tutte le competizioni) senza trovare successo. Il 4-4 in Youth League contri i pari età del PSG, la sconfitta ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Napoli, 2 sconfitte (con Roma e ancora Napoli) e 2 pareggi (con Inter e Lecce) in campionato. Il prossimo impegno contro il Milan, in programma lunedì, dovrà rappresentare la svolta per l'Under 19 bianconera, che ritroverà mister Montero in panchina dopo la giornata di squalifica scontata contro il Frosinone. Ad arbitrare la sfida con i rossoneri sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Nicola Morea di Molfetta.