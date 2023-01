Torino Primavera, che beffa col Bologna! La Juve ora può accorciare

Il Torino vede sfumare la vittoria al 95' contro il Bologna. La gara valida contro i felsinesi, valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1, è terminata 1-1. I granata si erano portati in vantaggio grazie a un gol al 13' della ripresa di Ciammaglichella, ma sono stati riacciuffati in extremis con un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Anton e trasformato da Raimondo.