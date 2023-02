Juventus, c'è un altro Montero per te: ufficiale l'arrivo di Alfonso in U16

L'Under 16 della Juventus ha ufficializzato due rinforzi. Uno di questi, però, non ha un cognome che lascia indifferenti. I bianconeri, per il proprio vivaio, si sono assicurati le prestazioni sportive di due classe 2007: l'attaccante Adam Sosna e il difensore Alfonso Montero. Quest'ultimo è figlio di Paolo Montero, oggi allenatore della Primavera della Juventus, ma soprattutto ex calciatore bianconero.