Diretta Juve-Fiorentina Primavera 1-5: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

La Juventus ha trovato la prima vittoria del 2023 contro il Milan. Un risultato importante per risollevare il morale della squadra, ma ora ai ragazzi di Montero serve dare continuità per restare in scia del gruppetto di testa. Nella giornata odierna, venerdì 3 febbraio, i bianconeri affronteranno la Fiorentina a Vinovo in un match sicuramente non semplice. La squadra di Aquilani è reduce da una sconfitta, ma ha giocatori che possono mettere in difficoltà la Juve e, soprattutto, vogliono restare agganciati al treno playoff. Allenatore viola che sa come giocare i big match e gli scontri diretti visto che con la Primavera dei toscani ha conquistato ben cinque trofei nelle ultime stagioni tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana di categoria. Questo è un match importante visto che la classifica è molto corta.