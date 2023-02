Youth League, Juventus Primavera carica. Yildiz: "Andiamo a battere il Genk"

I cinque gol subiti dalla Juventus Primavera contro la Fiorentina hanno subito risvegliato il gruppo. Montero ha richiamato la squadra sull'attenti in vista anche della Youth League , in programma mercoledì 8 febbraio contro il Genk . I bianconeri non stanno vivendo un bel momento, con prestazioni altalenanti. La classifica è ancora corta e hanno il tempo di rifarsi. La scossa potrebbe arrivare già nella competizione europea. A parlare da leader ci ha pensato Yildiz.

Il posto social di Yildiz

Il giovane attaccante della Juventus Primavera è uno dei giocatori più promettenti. Lo sta dimostrando in campionato e ha ricevuto anche la chiamata da parte di Brambilla in Next Gen. Leader in campo e anche fuori, come dimostrano le sue parole sui social: "Insieme siamo forti. Andiamo a battere il Gen insieme".