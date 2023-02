Juve Primavera, i numeri che preoccupano Montero e la Youth League per ripartire

Nel calcio come nella vita si ha sempre l'opportunità di riscatto. La Juventus Primavera dopo la debacle interna contro la Fiorentina ha subito l'occasione di dimenticare e superare il momento difficile. La vittoria contro il Milan aveva riportato un po' di entusiasmo dopo un inizio di 2023 non proprio positivo. Entusiasmo poi subito calato con la sconfitta contro la squadra di Aquilani . Un risultato pesante che ha visto anche la strigliata di Montero ai suoi ragazzi. Un momento difficile capita a tutti, figuriamoci ai giovani. I bianconeri devono ritrovare le certezze della prima parte di stagione e contro il Genk in Youth League l'occasione per ripartire è importante.

Juve Primavera, il Genk occasione di riscatto

Occasione di riscatto. La trasferta in terra belga non sarà sicuramente una passeggiata, ma sicuramente deve essere un punto di ripartenza per i giovani bianconeri. I cinque gol subiti contro la Fiorentina (terza volta in stagione) destano preoccupazione per una difesa non proprio ermetica, a questo aggiungiamo la fatica dell'attacco a segnare (Milan a parte). Numeri che preoccupano ma non devono essere un blocco per i ragazzi.

La Youth League è una competizione importante da portare avanti anche per la crescita del gruppo e dopo la semifinal della scorsa stagione la voglia di migliorarsi c'è eccome. La Juve ha superato un girone di ferro con Psg e Benfica (finalista dell'ultima edizione), ora il Genk agli spareggi per centrare il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Resettare e ripartire, la Youth League come occasione di rinascita per la Juve Primavera e Montero crede nei suoi ragazzi. Intanto Yildiz ha già suonato la carica sui social in vista della trasferta europea, la Juve dei aggrapparsi anche alle giocate dei suoi uomini di qualità per uscire dalla crisi di risultati.