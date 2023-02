Youth League, Montero carica la Juve Primavera: "Ecco perché sono fiducioso"

Il momento, la condizione della squadra e il Genk. Tanti i temi toccati da Paolo Montero : "Quella contro il Genk sarà una gara complicata. Già nella fase a gironi abbiamo avuto modo di notare il grande dinamismo che caratterizza le squadre presenti in questa competizione. Tante avversarie che abbiamo affrontato si sono dimostrate anche molto forti fisicamente e la sfida contro la formazione belga sarà una sfida di questo tipo. Le transizioni faranno la differenza e dovremo mantenere un livello di concentrazione massimo dall'inizio alla fine. Trattandosi di una sfida da dentro o fuori i ritmi saranno elevati a partire dall'inizio e l'obiettivo sarà quello di vincere il match entro la fine dei tempi regolamentari. La squadra è pronta per questa partita. I ragazzi sono consapevoli della posta in palio, di conseguenza siamo arrivati qui in Belgio con la massima concentrazione sapendo che andremo ad affrontare una squadra molto forte come il Genk. Il nostro obiettivo, però, sarà quello di passare il turno perchè vogliamo arrivare a giocarci la Final Four a Nyon. Arriviamo da una sconfitta netta, nel risultato, contro la Fiorentina, ma sono fiducioso in vista di questa gara perchè i miei giocatori sono molto intelligenti e vogliono rialzare la testa ".

"Vincere aiuta a vincere"

Vincere aiuta a vincere: questo il messaggio di Montero: "Questa partita, se dovesse andare bene, potrebbe essere uno slancio in più in vista del prosieguo della stagione. In questo inizio di 2023, purtroppo, abbiamo perso tanti punti per strada, ma eccezion fatta per la sfida contro il Napoli in Coppa Italia non sono mai venute meno le prestazioni. Con il Lecce a Vinovo, con il Napoli in campionato e anche nell'ultima partita contro la Fiorentina, fino al terzo gol incassato, avremmo meritato un altro risultato. Nell'ultimo match disputato, proprio quello contro la Fiorentina, abbiamo giocato un ottimo calcio nella prima ora di gioco e, a mio giudizio, è stata una delle migliori prestazioni della nostra stagione. Cinque reti sono tante da smaltire, ma questa squadra ha grande carattere, giocatori chiamati dalla Next Gen per aggregarsi al nostro gruppo in vista di questa partita sicuramente porteranno esperienza in più, oltre a un importante bagaglio tecnico. Ciò che per noi, però, sarà fondamentale sarà la loro capacità di leggere i differenti momenti della partita- Questo sarà un aspetto prezioso per i tanti ragazzi giovani che abbiamo in rosa, un aspetto utile per mantenere la testa dentro la partita fino al triplice fischio".