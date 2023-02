Juve Primavera, Stefano Turco operato a un ginocchio: i tempi di recupero

Dopo il successo casalingo 3-0 dalla Primavera della Juventus contro l' Empoli , c'è da registrare uno stop forzato in casa bianconera: Stefano Turco è costretto a fermarsi.

Turco, l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro e i tempi di recupero

Il terzino destro agli ordini di Paolo Montero si è infatti sottoposto a un intervento chirugico. A comunicarlo la Juventus attraverso una nota ufficiale: "Stefano Turco è stato sottoposto in data odierna (23 febbraio, ndr) a intervento di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro dal dottor Pasquale Salerno presso l'H Humanitas Gradenigo di Torino".

Comunicati anche i tempi di recupero: "La prognosi indicativa per il ritorno in campo è di 30 giorni".

Stefano Turco sarà dunque indisponibile a partire dalla gara valida per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1 in programma domani, venerdì 24 febbraio, alle 14 in trasferta contro l'Atalanta.