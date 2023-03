Primavera, poker Roma al Napoli. Torino fermato dal Cesena

Gol, sorprese e anche tante certezze: la 22^ giornata del campionato Primavera ha preso il via con gli anticipi. Ad aprire le danze ci ha pensato il Frosinone, che a Bologna si è confermata tra le squadre migliori di questo campionato. La Roma non ha avuto problemi contro il Napoli e ha messo in evidenza tutto il divario tecnico tra le due squadre con un netto 4-0. Protagonista del match Cherubini, autore di un gran gol. Piccolo passo falso del Torino, che non va oltre lo 0-0 contro il Cesena ultimo in classifica.