Diretta Juve-Torino Primavera ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il campionato Primavera è oronto a tornare in campo in questo weekend e tra gli anticipi della 23a giornata c'è il derby tra Juventus e Torino. In campo alle ore 18, con Montero che sfida Scurto per provare a bissare il successo dell'andata in rimonta e soprattutto quello dei grandi in Serie A. I bianconeri si trovano un punto sopra rispetto ai granata e questa partita potrebbe essere un crocevia importante per quanto riguarda il futuro del campionato. Una vittoria per la Juve significherebbe allungare proprio sui rivali e continuare a tenere lo sguardo per le prime posizioni. Al contrato i granata potrebbero riaprire qualsiasi discorso accorciando ulteriormente una classifica già corta nei piani alti.