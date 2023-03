Primavera, il Frosinone vince e va secondo. Cade l'Inter di Chivu

Prosegue la ventitreesima giornata del campionato Primavera . Ieri il successo del Milan sul Bologna di misura grazie al gol di Chaka Traore oltre al successo di prestigio per il Torino nel derby contro la Juventus : i granata si sono imposti in trasferta grazie ai gol di Weidmann (rigore), Njie e Ansah , inutile per i bianconeri la rete nel finale siglata da Yildiz . Quest'oggi altre tre partite, in attesa dei match di domani e lunedì che completeranno il turno.

Primavera, le gare di giornata

Il Napoli vince 1-0 la sfida contro il Cagliari. Gli azzurri vincono tra le mura amiche grazie al gol segnato nel primo tempo da Alastuey, che con un tiro secco sugli sviluppi di un corner batte Iliev. I rossoblu poco incisivi non riescono ad impensierire più di tanto i partenopei, con la squadra rossoblu che ottiene il secondo ko di fila. Continua a correre il Frosinone, che rifila una manita in rimonta alla Sampdoria. Vantaggio blucerchiato con il tap-in di Montevago che sfrutta l'errore di Maura. Samp che addirittura trova il raddoppio grazie a Leonardi, ma da lì in poi si scatena il Frosinone. I ciociari segnano nel recupero del primo tempo con Condello. Nella ripresa gialloblu scatenati, e ancora Condello va in gol al 55' pareggiando i conti. Il Frosinone sorpassa e allunga grazie ad un'altra doppietta, quella di Selvini. A 11' dal termine a trovare la via del gol è nuovamente Condello, che firma la sua personalissima tripletta, portando a casa il pallone e fissando il risultato sul 5-2. A chiudere il programma ci ha pensato la partita tra l'Atalanta e l'Inter, con la vittoria per 2-0 dei padroni di casa. Reti tutte nella ripresa con Regonesi e poi Falleni a regolare la squadra di Chivu. Bergamaschi che trovano tre punti importanti per la corsa alla salvezza.