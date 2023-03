Juventus Primavera, infortunio Nicolò Turco: i tempi di recupero

Oltre al danno la beffa. La Juventus Primavera è uscita sconfitta nell'ultimo match di campionato nel derby contro il Torino. I granata si sono imposti per 3-1 a Vinovo grazie alle reti di Weidmann, Njie e Ansah: magra consolazione il gol nel finale di Yildiz , quest'ultimo convocato nelle scorse ore dalla Next Gen di Massimo Brambilla e sceso in campo contro la Pro Vercelli. Ma la sconfitta per l'Under 19 bianconera nel derby ha lasciato uno strascico importante.

Nicolò Turco, i tempi di recupero

Nel match contro i granata, infatti, è uscito anzitempo Nicolò Turco: il classe 2004, a seguito di uno scontro di gioco, ha abbandonato il campo dopo appena 14' lasciando spazio a Mancini. Per il giovane attaccante non si prospettano tempi di recupero brevissimi. In queste ore il club bianconero ha pubblicato il bollettino medico e, orientativamente, il lasso di tempo necessario per rivederlo in campo. Questo il comunicato della Juventus: "A seguito dell'infortunio occorso durante la partita contro il Torino, Nicolò Turco è stato sopposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. La prognosi indicativa per il ritorno in campo è di circa 6 settimane".