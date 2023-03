Juve Primavera, pesante ko: Hasa illude poi la Samp cala il poker

Sampdoria-Juventus, la partita

La Juventus perde in trasferta sul campo della Sampdoria. Hasa illude i bianconeri che passano in vantaggio grazie al rigore realizzato dal centrocampista. Nel finale di primo tempo, però, i blucerchiati riescono a trovare prima il pari e poi ribaltarla nel giro di pochi minuti. Montevago realizza la doppietta che manda i liguri al riposo in vantaggio. Nella ripresa nel momento in cui la Juventus stava provando ad attaccare è Migliardi a calare il tris. I bianconeri non riescono a reagire e nel finale arrivare anche la rete di Chilafi a suggellare la vittoria dei blucerchiati.

Primavera, i risultati

Oltre alla Juventus, in campo in questa 24a giornata del campionato Primavera anche le sfide tra Fiorentina-Frosinone e Udinese-Sassuolo. I laziali sono riusciti a superare la squadra di Aquilani con una rete di Voncina a inizio ripresa. Risultato che li proietta a un momentaneo secondo posto con 45 punti. I neroverdi invece non riescono ad andare oltre al pari con l'Udinese. Russo illude la formazione di Bigica e ppoi nella ripresa Centis regala un punto ai bianconeri. Emiliani che restano a quota 39 punti in classifica così come la Juventus. In campo alle 15 la sfida tra Torino e Hellas Verona.