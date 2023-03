Torneo di Viareggio, Mazia da record: superato Immobile

Mazia supera Immobile e Cappellaro

Il classe 2004, dopo le 12 reti nell'edizione scorsa che gli erano valsi il record di gol in una singola edizione superando sempre l'attuale attaccante della Lazio (si era fermato a 10 con la maglia della Juventus), ne ha fatti tre in nelle due gare di questi giorni. Quindici reti totali che lo fanno entrare nella storia del torneo. Mancava l'ultimo tassello per la certezza e quello è arrivato contro il Mavlon. Un traguardo importante per il giocatore che ha tra i suoi idoli Messi e Mertens. Entrambi giocatori agili e bravi nello stretto, oltre che nel dribbling. Il ruolo in campo è quello, ma è chiaro che Mazia ha ancora ampi margini per poter crescere. Intanto in bacheca mette il record di gol alla Viareggio Cup, con la speranza di poter arrivare a vincerlo dopo l'eliminazione ai quarti nella passata stagione.