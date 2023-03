Viareggio Cup, il Torino raggiunge le semifinali: tutte le qualificate

Viareggio Cup, Torino in semifinale

I granata superano un'ostica Rappresentativa Serie D, allenata da mister Giannichedda, e lo fanno nella ripresa dopo un primo tempo molto equilibrato. A portare avanti il Torino ci ha pensato Vaiarelli con un bel gol sotto all'incrocio. Il pari arriva poco più di dieci minuti più tardi con Barbera. Nella ripresa le due squadre vanno alla ricerca della rete per andare in vantaggio. Dopo aver rischiato lo svantaggio, sono i granata ad andare avanti con la rete di Capac. I granata creano e vogliono chiuderla e al 91', in pieno recupero, ancora Capac trova il tris con la doppietta personale. Il Torino può festeggiare al triplice fischio e ora testa alle semifinali. Avanzano anche Fiorentina, Bologna e Sassuolo.

Viareggio Cup, i risultati

Fiorentina-Honved 3-2 d.c.r.

Torino-Rapp. Serie D 3-1

Sampdoria-Sassuolo 1-2

Bologna-Empoli 4-2 d.c.r.