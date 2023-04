Il Lecce vince e allunga in classifica. Il Torino vede il secondo posto

Il campionato Primavera ha proseguito il programma della 25a giornata dopo le partite di ieri. Il Verona ha superato la Roma per 5-2, vittoria anche del Sassuolo per 3-2 sull'Inter. Pari tra Sampdoria e Cagliari, mentre ha vinto l'Atalanta sul campo della Fiorentina. Il Lecce, nelle partite della domenica, vince e allunga in classifica visto anche gli altri risultati, in attesa dei posticipi del lunedì, dove sarà impegnata anche la Juventus contro il Bologna.