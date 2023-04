Diretta Sassuolo-Torino ore 15: dove vederla in Tv, streaming e le probabili formazioni

Oggi, lunedì 3 aprile, è la partita conclusiva della Viareggio Cup . La finalissima della competizione si giocherà tra Sassuolo e Torino . I neroverdi sono i campioni in carica dopo il successo della 72a edizione, mentre i granata lo aspettano dal 1998, data dell'ultima vittoria nel torneo internazionale. Sarà Pedone contro Asta per una partita tra due squadre che nel percorso hanno fatto vedere ottime cose. I granata hanno sempre vinto, tolto un pari nei gironi e hanno fatto vedere ottime doti offensive.

Viareggio Cup, Sassuolo-Torino: dove vederla

Sassuolo contro Torino chiuderà la 73a edizione della Viareggio Cup. Una finale tra deu squadre davvero interessanti e che sarà possibile seguirla a partire dalle 15 su Rai Sport. Non solo in Tv ma anche su Rai Play in streaming o sull'app dedicata e scaricabile da pc, smartphone e tablet.

Viareggio Cup, Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Zouaghi; Parlato, Henriksen, Corradini, Piantedosi; Lolli, Foresta, Mata; Loporcaro, Ahayi, Caragea. All. Pedone.

TORINO (4-3-1-2): Servalli; Rettore, Gallea, Makadji, Gaj; Barzago, De Marco, Perciun; Vaiarelli; Corona, Capac. All. Asta.

ARBITRO: Ghersini di Genova