Viareggio Cup, al Torino non basta Capac: trionfa il Sassuolo

Il Sassuolo vince la Viareggio Cup. Dopo la finale dello scorso anno in cui i neroverdi riuscirono a trionfare ai calci di rigore contro l'Alex Transfiguration, mister Pedone si ripete in questa nuova edizione battendo il Torino per 2-1 grazie alle reti Corradini nel primo tempo e Baldari nella ripresa. Inutile dunque il momentaneo pareggio granata con Capac poco dopo il vantaggio emiliano. Delusione in casa Toro, che aveva riconquistato la finale della competizione 21 anni dopo l'ultima volta.