Coppa Italia, Inter eliminata: festeggia la Roma

Il racconto della partita

La Roma parte subito forte: prima l'occasione con Missori che da buona posizione calcia addosso a Pozzi, poi al 10' gol di testa di Faticanti che viene però annullato per offside. Col passare dei minuti i giallorossi continuano a crescere, Cherubini affonda sulla sinistra, cross per Missori ma il suo colpo di testa esce di pochissimo alto. Poco prima della mezz'ora segnali di vita da parte dell'Inter: ci prova Iliev dal limite con una bellissima conclusione a giro sulla quale Baldi compie un vero e proprio miracolo. Ma l'ultimo quarto d'ora di frazione è ancora di marca giallorossa, con i ragazzi di Guidi che ci provano a raffica con le conclusioni di Volpato e soprattutto Pagano. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente, la prima chance arriva al 64' ed è per l'Inter: dopo aver ricevuto palla, Kamate rientra sul destro e conclude, ma la palla va vicinissima al palo e si perde sul fondo. Ad attaccare è ancora la squadra di Chivu che a un quarto d'ora dalla fine sfiora il gol: colpo di testa di Esposito che libera Owusu, con quest'ultimo che però a tu per tu col portiere tira addosso a Baldi. Gol mangiato, gol subito e la Roma si porta in vantaggio: all'81' traversone di Oliveiras per Keramitsis che, tutto solo, batte Botis e segna l'1-0. I giallorossi avrebbero anche l'opportunità di raddoppiare nel finale con Cassano, ma calcia addosso al portiere nerazzurro. La sfida termina dunque con la vittoria di misura della Roma e con i giallorossi che dunque accedono alla finale di Coppa Italia Primavera: la squadra di Guidi sfiderà la vincente di Fiorentina-Genoa, match che si disputerà nella giornata di domani alle 17. La Roma nel frattempo avrà un mese intenso davanti: le prossime quattro partite vedranno i giallorossi fronteggiare Milan, Lecce, Frosinone e poi Juventus in campionato.