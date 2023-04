La Juve Primavera si fa rimontare e va ko a Cagliari: non basta super Mancini

Emozioni a non finire nel match tra Cagliari e Juventus Primavera . Ben 8 reti e tanti capovolgimenti di fronte, ma alla fine c'è delusione tra i bianconeri di Paolo Montero che sprecano due volte il vantaggio e perdono per 5-3. Doppio vantaggio della Juve con Mancini e Anghelé , Cavuoti accorcia poco dopo ma la prima frazione si conclude 1-2. Nella ripresa succede di tutto: prima il pari del Cagliari con Vinciguerra, nuovo vantaggio bianconero grazie al solito Mancini a 6' dalla fine. Ma da lì in poi i padroni di casa si scatenano e in poco più di 10', recupero compreso, vanno per tre volte in gol con Veroli , Pulina e Konaté . Bianconeri che restano dunque a 40 punti, vittoria preziosissima per i sardi che salgono a 32 punti e allontanano le zone bassissime della classifica. Sono 6 le gare senza successi per i ragazzi di Montero: l'ultima vittoria risale al 20 febbraio nel 3-0 contro l'Empoli.

La diretta testuale

90' + 7' FINISCE QUI

La Juventus cade contro il Cagliari: bianconeri due volte in vantaggio ma nel finale di gara sciupano tutto, la sfida termina 5-3

90' + 6' I ROSSOBLU LA CHIUDONO, È 5-3

La Juventus è tutta spinta in avanti nel cercare il pari, contropiede letale del Cagliari con Konaté che col mancino batte Vinarcik

90' + 1' - CAGLIARI AVANTI!

Incredibile al Centro Sportivo di Asseminello: la difesa della Juventus lascia tutto solo il neo entrato Pulina che in area, da solo davanti al portiere, davvero non può sbagliare sull'assist del solito Cavuoti e col piattone segna il 4-3 in pieno recupero

90' - Segnalati 6 minuti di recupero

89' - GOL ANNULLATO AL CAGLIARI!

I rossoblu erano riusciti addirittura a portarsi in vantaggio ma Konaté era in posizione irregolare

88' - 3-3 DEL CAGLIARI!

Nemmeno il tempo di esultare per i bianconeri che i rossoblu pareggiano: calcio di punizione, batti e ribatti in area e alla fine Veroli sigla il gol del pari

87' - Doppio cambio per il Cagliari: fuori Taddeo e Vinciguerra, dentro Masala e Pulina

85' - JUVENTUS DI NUOVO AVANTI CON MANCINI!

Azione che nasce proprio da Mancini, la palla da sinistra passa a destra col neo entrato Valdesi che prova il tiro, respinge Ciocci ma l'attaccante è prontissimo a segnare in tap-in. Nel momento migliore del Cagliari, bianconeri avanti

80' - Nuova sostituzione per i padroni di casa: esce Idrissi, entra Pintus

80' - Occasione Cagliari

Sviluppi da corner con i rossoblu che hanno una grande chance, torre di testa ma Griger non riesce a trovare l'impatto con la sfera

78' - Primo cambio per la Juve: fuori Hasa, dentro Valdesi

75' - Forcing finale dei bianconeri: ci prova Nonge da fuori ma la sua conclusione da fuori termina di poco a lato

73' - Ancora contropiede sciupato dalla Juve!

Nonge porta avanti la palla, allarga per Anghelé ma la palla in mezzo per Mancini è irraggiungibile

72' - Cartellino giallo per Hasa per un duro intervento su Carboni

70' - Buona chance per la Juventus, contropiede portato avanti da Hasa ma Mancini non riesce a superare l'ultimo avversario

63' - Il primo cambio della gara è per il Cagliari: dentro Konaté fuori Sulev

63' - MANCINI VICINO AL GOL!

Cross perfetto dalla corsia destra a completamento di un'altra manovra sopraffina, l'attaccante bianconero colpisce di testa ma Ciocci risponde presente

58' - PALO CLAMOROSO DELLA JUVE!

Bellissima manovra bianconera, cross dalla destra, Mancini prova la rovesciata ma non trova il pallone, la sfera arriva a Moruzzi che da posizione defilatissima trova un angolo impossibile ma la palla colpisce il palo

53' - Doppia ammonizione in casa Cagliari: ammonito prima il tecnico Pisacane e poi l'autore del gol del pareggio Vinciguerra

51' - PAREGGIO DEL CAGLIARI!

Cross dalla destra di Griger, Vinciguerra lasciato solo in area di rigore segna di testa il gol del pari: prima rete stagionale per l'attaccante rossoblu

47' - CAGLIARI PERICOLOSISSIMO!

Dagli sviluppi di un calcio di punizione palla per Vinciguerra, retropassaggio per Zallu che da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta

46' - INIZIA LA RIPRESA

Al via il secondo tempo di Cagliari-Juventus Primavera, bianconeri in vantaggio per 1-2

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

La prima frazione di gioco vede i bianconeri in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Mancini e Anghelé, per i rossoblu in rete Cavuoti

45' - Segnalato 1 minuto di recupero

38' - Pasticcio della difesa bianconera!

Campanile alzato da Moruzzi, incomprensione tra i difensori e sulla palla si fionda Griger che però di testa colpisce malissimo

35' - Rischio Juve! Tiro da fuori di Caddeo senza troppe pretese, ma Vinarcik pasticcia e quasi la butta nella porta ma alla fine l'estremo difensore bianconero fa propria la sfera

29' - REAZIONE JUVENTUS

Dopo un buon momento del Cagliari i bianconeri si riaffacciano davanti, ci prova Maressa da fuori con il tiro che, leggermente deviato, finisce fuori di pochissimo

27' - VINARCIK DICE NO!

Ancora Cagliari pericolosissimo: palla illuminante del solito Cavuoti, Griger prova la conclusione di potenza ma l'estremo difensore bianconero devia in corner

22' - ANCORA CAGLIARI!

Zallu si inserisce nell'area bianconera e da posizione defilata ma ravvicinata conclude alto: rossoblu pericolosi e vicini al pareggio

21' - CAVUOTI ACCORCIA LE DISTANZE!

Errore di Nonge che perde palla al limite dell'area, il numero 10 del Cagliari ruba la sfera e trova una conclusione chirurgica nell'angolino basso a sinistra: è 1-2

18' - Ci riprova il Cagliari: calcio di punizione di Cavuoti, conclusione nello specchio della porta ma lenta e prevedibile, nessun problema per Vinarcik

12' - RADDOPPIO BIANCONERO!

1-2 di fuoco per i ragazzi di Montero: Mbangula prova il filtrante, scivola Idrissi, concreto invece Anghelé che approfitta di un pallone vacante e da quella posizione davvero non può sbagliare

9' - GOL DELLA JUVENTUS!

Hasa serve Mancini, che controlla della suola e da fuori area fa partire un siluro che si infila sotto la traversa: è 1-0 per i bianconeri! Nono gol in campionato per Mancini, autore di una stagione da vero protagonista

5' - Prima chance della gara per il Cagliari: conclusione dei rossoblu, l'accoppiata Vinarcik-Citi ci mette una pezza

1' - Inizia la partita dal Centro Sportivo di Asseminello tra Cagliari e Juventus Primavera