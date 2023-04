Diretta Juve-Cesena Primavera ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Primavera è reduce da sei partite senza vittorie, che l'hanno fatta precipitare al settimo posto in classifica a quindici punti dalla capolista Lecce. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per riprendere il passo e la prossima avversaria sarà il Cesena, fanalino di coda del campionato. Montero deve fare i conti con tante assenze: Hasa (squalificato), Turco, Scaglia, Rouhi, Pisapia, Domanico, Ripani e Strijdonck. Dalla Next Gen saranno a disposizione Nzouango e Bonetti, mentre ci saranno rinforzi anche dall'U17, in particolare Finocchiaro, giovane promettente.