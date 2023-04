Coppa Italia Primavera, Roma campione! Fiorentina ko ai supplementari

La Roma è campione in Coppa Italia Primavera. All'Arechi di Salerno i giallorossi conquistano il loro sesto trionfo nella competizione (che mancava dal 2017) e interrompono il dominio viola che aveva vinto le ultime quattro edizioni. La squadra dell'ex Guidi, dopo aver eliminato Lecce, Napoli e Inter, si impone anche in finale per 2-1 ai supplementari contro la formazione di Aquilani che non riesce dunque a raggiungere l'ottavo successo in Coppa, con il quale avrebbe eguagliato il Torino. Nell'unico precedente stagionale erano stati i viola a vincere per 2-1 grazie alla doppietta di Capasso.