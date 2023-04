Primavera: Lecce capolista ko con il Milan, rimonta Empoli sul Bologna

Primavera, i risultati di giornata

Finisce 1-1 il match tra Sassuolo e Atalanta. Al Ricci neroverdi subito avanti: prima una traversa, poi al 5' il gol di Mata che, sugli sviluppi di un corner, è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e battere a rete. Dopo una prima frazione in cui l'Atalanta ha provato a trovare il pari, i nerazzurri trovano l'1-1 al 58': De Nipoti conquista e trasforma con freddezza un calcio di rigore.

Il Lecce capolista cade in casa del Milan: i rossoneri si impongo per 3-1. Impressionante 1-2 ad inizio ripresa, con i gol in rapida successione di Zeroli e Traore. Il Lecce prova a rientrare in partita, ma ci riesce solo a 6' dalla fine con il solito Corfitzen. Nel momento di massima pressione giallorossa, in pieno recupero, arriva il tris rossonero con Sia.

Emozionante partita tra Empoli e Bologna, con una frazione per parte: nel primo tempo i rossoblu si portano sullo 0-2 grazie ai gol di Antonello e Urbanski. Ripresa di marca azzurra, con i ragazzi di Vigiani che grazie al rigore trasformato da Renzi e il gol di Ekong portano il risultato sul 2-2. Alla fine è l'Empoli a portare a casa la vittoria per 3-2, completando la rimonta con la rete nel finale di Indragoli. Due espulsioni nel finale: Kaczmarski per gli azzurri, Mmaee per i rossoblu.

Infine vittoria del Cagliari tra le mura amiche contro il Cesena: i rossoblu segnano dopo appena 32 secondi con Delpupo che fa gol in tap-in. Al 7' sardi già sul 2-0 con il raddoppio firmato da Idrissi, ma i bianconeri non mollano e accorciano le distanza alla fine del primo tempo con Gessaroli. Finale di sofferenza per il Cagliari, che al 66' resta in 10 per l'espulsione di Konate, ma i ragazzi di mister Battilana riescono comunque a portara a casa i 3 punti vincendo per 2-1.