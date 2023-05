Torino Primavera, doppio colpo: Fiorentina battuta e superata!

SESTO FIORENTINO (Firenze) - Il Torino Primavera batte per 3-2 a domicilio la Fiorentina Primavera nella 29ª giornata di campionato in un match deciso in volata che ai granata non vale solo i 3 punti (ed il ritorno al successo dopo una sconfitta ed un pareggio) ma anche il sorpasso in classifica nei confronti proprio dei Viola al 2° posto (52 punti a 51). Ospiti che indirizzano subito il match portandosi sul 2-0 grazie alle reti di Caccavo (30') e Dell'Aquila (61'), ma i padroni di casa non demordono e dal dischetto riprendono il match: in 180" (75' e 78') Di Stefano si trova due volte dagli 11 metri contro Passador e per due volte è glaciale in entrambe le occasioni per ristabilire la parità. Il Torino non si demoralizza e verso il finale di partita piazza la zampata decisiva: all'87' l'appena entrato Opoku mette in mezzo per Savva che deposita in rete per la gioia per i ragazzi di Scurto. Il Torino si porta da solo alle spalle del Lecce (+7) per una seconda posizione che varrebbe l'accesso diretto alle semifinali Playoff.