Juve Primavera, Montero non molla il sogno Playoff: Nonge-Bonetti, Roma ko

VINOVO (Torino) - La Juventus Primavera di Paolo Montero (oggi sostituito dal 2° Edoardo Sacchini in quanto squalificato) rimane in lotta per un posto Playoff dopo il successo casalingo contro la Roma. Al campo Ale&Ricky di Vinovo i bianconeri si sono imposti per 2-1 salendo a quota 46 punti (7° posto) a -1 dal dall'accoppiata Sassuolo (5°) e Frosinone (6°). All'11' i bianconeri sbloccano subito le marcature con la rete di Nonge in un'azione ispirata da Yildiz che mette in movimento Turicchia, filtrante perfetto per Nonge che, da solo, controlla e trafigge Del Bello. La reazione dei giallorossi arriva e alla prima occasione sono stati micidiali: gol al 37' di Majchrzak bravo a sfruttare la respinta non perfetta di Daffara. A mezz'ora dalla conclusione ecco il guizzo decisivo per i padroni di casa: Bonetti ruba palla al limite dell’area, entra, dribbling a sedere su Del Bello e appoggio in porta per il 2-1. Nel finale assalto degli avversari con Daffara che si fa perdonare l'errore del primo tempo con una superba parata all'80' su Pisilli.