Juve Primavera, primo contratto per il portiere Scaglia

La Juventus continua a lavorare sui giovani: il progetto che fa crescere i talenti nel vivaio bianconero tra Primavera e Next Gen sta dando i suoi frutti. Il club resta sempre molto attento per ciò che concerne il settore giovanile, valorizzando e promuovendo i ragazzi più promettenti. In questo senso l'annuncio del primo contratto per Simone Scaglia .

Juve Primavera, Scaglia fino al 2026

Ruolo portiere, classe 2004, Scaglia ha siglato un accordo con la Juventus Primavera fino al 30 giugno 2026. L'annuncio è stato dato dal club bianconero tramite i propri canali social. Sorrisi, strette di mano e posa con la maglia azzurra da estremo difensore. Quest'anno Scaglia è sceso in campo in 10 occasioni con la compagine Under 19: 7 presenze in campionato e 3 in Youth League. Due i clean sheet, uno per ogni competizione.