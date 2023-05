Primavera: la Fiorentina stende il Lecce capolista, Roma ko col Sassuolo

Juve Primavera, Montero dopo il successo sul Napoli

Primavera, i risultati del turno

In contemporanea con il match tra bianconeri e azzurri, anche quello tra Frosinone e Atalanta. Succede nella ripresa: nerazzurri avanti con Vlahovich che trafigge Palmisani con un colpo di tacco. Dopo appena 180 secondi, al 67', il pari dei gialloblu con l'autorete di Colombo. I ciociari dunque vengono superati dalla Juventus, portandosi a quota 48 e a -2 dai bianconeri di Montero. Fiorentina che batte per 2-0 il Lecce capolista: i viola, dopo due sconfitte di fila, trionfano con le reti di Capasso e Amatucci, salendo a 54 punti e a +7 sul settimo posto, consolidando così il posto nei playoff. Sassuolo batte Roma per 3-1: decisive le reti di Russo nel primo tempo e di Bruno su rigore nella ripresa, per i giallorossi la marcatura nel finale di Cassano, ma Sassuolo ancora in gol nel recupero con Gori. I neroverdi scavalcono così in classifica proprio la Roma, quest'ultima superata anche dalla Fiorentina (playoff ad un passo per emiliani e toscani). Infine tris del Bologna in casa del Cagliari: sblocca Mazia nella prima frazione, nel secondo tempo discorso chiuso con Anatriello e Raimondo, per i rossoblu gol della bandiera siglato da Deriu.