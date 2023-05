Diretta Frosinone-Juventus Primavera ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Zero calcoli, in testa un solo risultato: la vittoria. Dopo il successo ottenuto nel finale di gara contro il Napoli, la Juventus Primavera va alla ricerca di altri 3 punti preziosi contro il Frosinone (gialloblu a secco di vittorie da 7 partite). Mister Paolo Montero ha in testa soltanto il successo, che consentirebbe di archiviare, di fatto, il discorso playoff, consolidando un posto tra le prime sei della classe. I gialloblu

Frosinone-Juve Primavera, dove vedere la partita Il match tra il Frosinone e la Juventus Primavera, gara chiave per raggiungere l'obiettivo dei playoff, sarà visibile su Sportitalia, sia sul canale 60 del digitale terrestre che in streaming. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'incontro.

Le probabili formazioni Paolo Montero, in vista del Frosinone, si affiderà alla leadership di Dean Huijsen in difesa. Per quanto riguarda l'attacco, imprescindibile l'utilizzo di Kenan Yildiz, che dopo aver segnato contro il Napoli ha caricato i suoi con un post sui social, dando la carica per ottenere un posto nei playoff. Ancora assente Muharemovic causa infortunio, sarà out anche Turicchia che prenderà parte al Mondiale U20. Rientrano, dopo la squalifica, Savona e Maressa. FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Evan, Maura, Macej, Errico; Peres, Bruno, Milazzo; Condello, Voncina, Cangianiello.

All.: Bosi JUVENTUS (4-4-2): Daffara, Mulazzi, Huijsen, Citi, Rouhi; Hasa, Bonetti, Nonge, Mbangula; Turco N., Yildiz.

All.: Montero

