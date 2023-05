Montero, Frosinone-Juve Primavera: “Vicini al traguardo, ora il titolo”

La Juventus Primavera ha ipotecato i playoff con una bella vittoria contro il Frosinone, una delle dirette concorrenti per la qualificazione alla post season. Decisivo il gol di Mulazzi per salire a quota 53 punti in classifica, in attesa delle altre partite della 32^ giornata. Montero ha analizzato il match al termine dei novanta minuti.