Primavera: il Milan è salvo, l’Inter vince e sogna i playoff

La Primavera si avvia verso le fasi finali della regular season. Se i verdetti per la retrocessione diretta sono già arrivati, con Cesena e Udinese ultima e penultima, c'è molto più equilibrio nelle zone alte. Il Torino si è avvicinato al Lecce , che domani 18 maggio giocherà contro il Sassuolo , per chiudere la 32^ giornata.

Primavera, i risultati della 32^ giornata

La Juventus grazie alla vittoria contro il Frosinone è ormai con un piede e mezzo ai playoff. Piccolo passo falso della Roma, che non va oltre il 2-2 contro il Cagliari e rischia di complicare la corsa alla post season. Per ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sull'Inter, che invece ha conquistato i tre punti contro la Sampdoria: decisivo il gol di Di Maggio al 90' per continuare a sognare i playoff. Termina dopo 8 risultati utili consecutivi la striscia dei ragazzi di mister Tufano, che ora sono aritmeticamente esclusi dalla corsa per un posto tra le prime sei della classe. Vittoria importante per il Milan, che con un netto 3 a 0 contro il Verona conquista la salvezza con due giornate d'anticipo. Più complicata invece la lotta tra l'Atalanta e il Napoli, che qualora terminasse così il campionato dovrebbero affrontarsi nel playout salvezza. Gli azzurri hanno perso di misura contro la Fiorentina per un super gol di Harder e ora sono a cinque punti dalla Dea, che a sua volta è uscita sconfitta contro il Bologna.