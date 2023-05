Doratiotto, il talento oltre la Juve: "Mai ricevuto un complimento così"

Emozionare ed emozionarsi. A volte basta poco per entrare in sintonia con le persone. Chiedetelo a Giulio Doratiotto. Il giocatore della Juventus Primavera, ieri a Frosinone per la partita di campionato vinta dai bianconeri, in attesa dell'imbarco nel suo gate in aeroporto ha trovato un pianoforte e si è messo a suonare. Una passione coinvolgente e che in pochi minuti ha visto fare capolino attorno a lui anche i più curiosi. Soprattutto una signora che si è avvicinata a lui sussurando parole dolci. Un gesto che lo stesso giocatore ha voluto far sapere e sul proprio profilo Twitter ha raccontato l'aneddoto.