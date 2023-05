Primavera, il Lecce vince e stacca il Torino: basta un gol di Burnete

Il Lecce risponde al Torino e si riporta a più quattro in classifica Primavera a due giornate dal termine del campionato. I salentini hanno chiuso il programma della 32^ giornata con la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. I neroverdi rimandano così l'aritmetica conquista dei playoff. Contro il Frosinone nel prossimo turno posso staccare il pass definitivo per la poste season.

Il Lecce vola con Burnete

Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. I salentini approcciano benissimo alla gara e dopo appena dodici minuti passano in vantaggio con Burnete: gol in scivolata dal romeno su assist di Salomaa. Il Lecce sfiora il raddoppio con Berisha. La prima occasione del Sassuolo la crea Casolari, che con un rasoterra potente di prima intenzione, sfiora il palo. Nella ripresa i neroverdi centrano un altro legno con Mata, che spreca da solo davanti a Borbei. I giallorossi si difendono e riescono a conquistare una vittoria importantissima per staccare il Torino a quattro punti di distanza dalla vetta.