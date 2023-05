Primavera: pokerissimo Inter col Cesena, 1-1 tra Bologna e Torino

Primavera, i risultati del turno

Spettacolare 3-3 tra Cagliari ed Hellas Verona. Rossoblu avanti con Konate al 21', ma 3' più tardi arriva il pari siglato Florio. Verso la fine del primo tempo i gialloblu prima la ribaltano con Cazzadori, poi allungano addiritura con El Wafi. La gara sembra indirizzata, ma nella riprsa il Cagliari reagisce e non molla: il 2-3 di Cavuoti al 71', poi la rete del definitivo pareggio in pieno recupero siglata da Veroli. Nel finale espulsi Ebengue e Konate.

Vittoria preziosa da parte dell'Inter contro il Cesena: i nerazzurri vincono per 5-0 con le reti di Curatolo, Sarr, Kamate, Bovo e Biral, agganciando momentaneamente il sesto posto e con i playoff dunque ancora possibili. Vittoria in rimonta della Roma in casa dell'Udinese: i giallorossi, dopo la rete subita per mano di Iob, vincono per 1-2 grazie ai gol di Misitano e Pagano. Termina 1-1 invece il match tra Bologna e Torino: granata avanti con Njie nella prima frazione il pari è siglato da Corazza nella ripresa. Infine Empoli-Napoli: i toscani si aggiudicano il match per 3-1. Doppio vantaggio con le reti di Magazzu e Ignacchiti, in pieno recupero i partenopei accorciano con Lorusso, ma nemmeno il tempo di esultare che l'Empoli trova il tris grazie a Vallarelli. Domani in campo Sassuolo-Frosinone, Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Milan, con i bianconeri che hanno ipotecato i playoff nella scorsa giornata e che vorranno rendere la qualificazione ufficiale in questo turno.